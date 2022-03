Ali sostuvo que la guerra en Ucrania no terminará con enviar más armamento: Es la población la que sufre. Los ciudadanos y los refugiados no quieren esto. La pregunta es si una partición sangrienta (de su territorio) es la única solución; y de ser así ¿por qué no empezar el proceso cuanto antes?

El historiador, escritor y activista Tariq Ali habló de la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y cómo la invasión rusa impulsó un movimiento pacifista en Rusia. En entrevista con la organización Democracy Now, Ali analizó el discurso de Volodymir Zelensky ante el Parlamento británico, en el que evocó al ex primer ministro británico Winston Churchill, que define como un mensaje de propaganda, y diseñado para pedir una zona de exclusión aérea, algo que rechaza la alianza atlántica.

Afirmó que partir el territorio de Ucrania puede ser mejor que una guerra continua. “Filósofos y activistas rusos me dicen: ‘Esperamos que Vladimir Putin sufra un revés a manos de los ucranios, no de la OTAN, porque eso podría catalizar una nueva revolución en Rusia’. Yo no creo que esto suceda, pero las élites rusas se molestarán mucho si la guerra se prolonga. ¿Cómo mantienes el control sobre un país que no quiere ser ocupado? La OTAN lo aprendió después de 20 años en Afganistán. (...) Tendría que mantener a muchos miles de tropas en Ucrania aún si implanta un gobierno títere.

También podría hacer algo como lo que intentó Estados Unidos en Venezuela cuando no pudo derrocar a Maduro, crearon un gobierno imaginario con un absoluto imbécil como Guaidó de presidente, y lo reconocieron como mandatario junto con sus amigos europeos. Pero nadie en Sudamérica tomó esto en serio. Putin podría intentar lo mismo , expuso Ali.

En cuanto a la alianza atlántica, Ali afirmó que no se puede disociar la invasión de las políticas agresivas de la OTAN de las últimas décadas. Se les advirtió que no trataran de incorporar a Ucrania como miembro y Biden, el pasado noviembre, informó que los protocolos para hacerlo estaban listos .