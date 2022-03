En Turquía, Lavrov reiteró que Rusia no atacó Ucrania , sino que respondió a amenazas directas contra (su) seguridad , e insistió en la desmilitarización y la neutralidad de la ex república soviética.

Kuleba indicó que decidieron proseguir sus esfuerzos , aunque Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá .

Rusia negó que su aeronáutica hubiera atacado en la zona de Mariupol y afirmó que el supuesto bombardeo aéreo es una completa provocación puesta en escena para mantener el revuelo antirruso entre una audiencia occidental .

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el alto el fuego es utilizado por los nacionalistas ucranianos sólo para mejorar sus posiciones . El jefe del Centro de Gestión de la Defensa Nacional de Rusia, Mijail Mizintsev, expuso que los nacionalistas se apoderaron de los autobuses destinados a evacuar a los refugiados para utilizarlos como puntos de tiro de maniobra , reportó RT.

La agencia Sputnik destacó que muchos medios occidentales publicaron fotografías de ese bombardeo sin verificar su veracidad. El canal @warfakes informó que en las imágenes aparece la bloguera Marianna Poodgurska asumiendo el papel de dos mujeres embarazadas, lo que fue evidenciado y rechazado en redes sociales.

Además, vecinos señalaron que el nosocomio fue recientemente desalojado y estaba ocupado por milicianos nacionalistas del batallón Azov (unidad militar de extrema derecha ligada a voluntarios neonazis). El primero en divulgar fotos fue Yevhen Maloletka, quien trabaja desde hace años para medios como The New York Times, The Guardian y The Times, en campañas antirrusas , refirió Sputnik.

La agencia rusa destacó que las fotografías no muestran sillas ginecológicas, ni camillas, y en realidad muestran un consultorio oftalmológico, donde tampoco se aprecian rastros de sangre.

En Kiev, la mitad de la población huyó desde el inicio de la invasión, informó el alcalde, Vitali Klitschko.

Según Zelensky, alrededor de 100 mil personas fueron evacuadas en los pasados dos días de ciudades asediadas. En dos semanas, han huido 2.3 millones ciudadanos a la Unión Europea, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y más de 200 mil habitantes de las repúblicas populares de Donietsk y Lugansk cruzaron la frontera con Rusia, señaló el ministro de Emergencias en funciones, Alexandr Chupriyán.

Putin advirtió que las sanciones pueden provocar un aumento de la inflación mundial por la subida de los precios de los alimentos, ya que Rusia no podrá exportar suficientes fertilizantes aunque, por ahora, mantendrá sus entregas de hidrocarburos.

Por ahora se mantendrá las exportaciones energéticas

Relató que Rusia mantiene todas sus exportaciones energéticas, incluidas las que transitan por Ucrania, y aseveró que su gobierno no tiene nada que ver con el aumento de los precios del petróleo en Estados Unidos, puesto que fue de Washington la decisión de dejar de importar combustibles rusos.

Estados Unidos está tratando de culparnos de los resultados de sus propios errores , declaró el mandatario. De este modo, enfatizó Putin, las autoridades estadunidenses buscan engañar otra vez a su población . De momento, continuó, Washington busca acordar las exportaciones del petróleo con los países a los que previamente impuso sanciones ilegítimas , incluidos Irán y Venezuela, así que lo mismo sucederá respecto a Rusia.

En lo virtual, Facebook suavizó las reglas sobre contenido violento en su red y permitirá discursos de odio contra dirigentes o el ejército rusos.