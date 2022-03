A

creditada por la prensa y el público locales, como la banda más ruidosa de Nueva York , A Place to Bury Strangers (APTBS), comandada por el guitarrista, autor y cantante Oliver Ackerman (quien desde su formación en 2002 y debut discográfico en 2007 ha cambiado frecuentemente de integrantes), sigue haciendo de la reverberación y el ruido su presea más valiosa. La agrupación, usualmente conformada como trío, que ha actuado en México en tres ocasiones, siempre deja claro en vivo su pasión por el volumen desgarrado y tronador, el vuelo de los pedales de efectos cósmicos, el destrozo de oídos e instrumentos a punta de shoegaze, space rock, punk, synth-dark-wave y demás rudezas sin clasificación, sin dejar de lado la melodía fina y las estructuras claras que el pop precisa.

Así, en el sexto disco (en su discografía destacan Exploding Head, 2009, y sobre todo el Transfixiation, 2015), APTBS da un ligero giro a su shoegaze habitual, con See Through You (Ded Strange, 2022), al cual agrega dinámicas un tanto más darkie-trónicas, llenas de atmósferas fantasmales y ecos en la voz de Ackerman, misma que se torna un tanto robótica e inexpresiva, gélida, de manera deliberada, más con humor y teatralidad, así como un homenaje a distintas tendencias e influencias como Love and Rockets o New Order, que con depresión verdadera. Si bien sus letras siguen siendo cáusticas e infestadas de desilusión, siempre hay algo de ironía en ellas, más que un ánimo real de destrucción.

Musicalmente, el plato es una delicia escandalosa de inicio a fin. Hipnótico a punta de percusiones trepidantes, casi tribales, tanto orgánicas como electrónicas, y hi-hats concéntricos, genera círculos rítmicos machacantes, propios de cierto electro-rock gótico lento y desvaído, sin abandonar sus bajeos punketos ni sus característicos feedbacks en guitarra, así como sus florituras con eco y arpegios acostumbrados. Creativos como son, es interesante cómo tras dos décadas de existencia, logran desenmohecerse y dar un vuelco sonoro a la vez retro y futurista/distópico, sin perder su viejo estilo, el cual ya suena bastante madurado.

De los primeros pasos grandes de este año, en cuanto a álbumes guitarrosos, el de esta agrupación de Brooklyn. Absolutamente deseable, que vinieran a nuestro país de vuelta, a traspasarnos con la mirada y con todo su noise cual espada en directo.

Niño de Elche. Juan Pablo Villa. Velvet Underground (docu). Ska-P. Los Viejos + Annapura. Alex Ferreira. Eddie y los Grasosos. Valsian.

Viernes 11. 1. El grito combativo de los madrileños de Ska-P. Arena CDMX (Granjas 800, Santa Bárbara, Azcapotzalco), 21 hrs., $377 a $1500 en Superboletos https://bit.ly/3pWEUFt. 2. Fobia Unplugged. Marzo 11 y 18: el agraciado pop de la banda mexicana Fobia, con todos sus éxitos en versiones especiales, íntimas, acústicas, ejecutadas en diciembre de 2020 sólo para MTV, por primera vez en vivo para el público. Metropólitan (Independencia 90, Centro). 20 hrs., $384 a $1680. 3. Rock malandro y desprolijo con Los Viejos, Annapura, Hong Kong Blood Opera. Indie Rocks (Zacatecas 39), 21 hrs., $250. 4. Magnífica propuesta reciente: Valsian, con el tour De mortal a mortal; también: Cherry Blossom Season. Bajo Circuito (bajopuente de Circuito Interior y Juan Escutia, Condesa), 20 hrs., preventa $120, el día $200, en WeGow https://bit.ly/3tGdIMc.