l pasado sábado 5 de marzo se vivió uno de los episodios más negros del futbol mexicano. Un violento enfrentamiento entre las barras del Querétaro y Atlas en el estadio Corregidora dejó un saldo de 26 víctimas (¿muertos o heridos?). A través de redes sociales circularon videos en los que se observan los momentos más violentos. ¿Qué sanción debe aplicarse por el episodio sangriento? Éste es el planteamiento de nuestro sondeo semanal. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 978 personas; en Twitter, 184; en El Foro México, 404, y en Facebook, 390. Usamos la app SurveyMonkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología, no sólo los lectores de La Jornada o de la sección Dinero.

Twitter

Lo ocurrido en Querétaro y en muchas plazas de futbol sólo es el reflejo de la violencia de una sociedad que fue abandonada por décadas y que engendró jóvenes que convivieron desde la gestación con la violencia, abusos e intolerancia.

@Trinito01 / Toluca

Las barras no son más que grupos de choque, esos que en el futbol americano colegial tiene muchos años que son conocidos como porros; el deporte es para disfrutar en familia y estos bárbaros ya no nos permiten eso.

@treborbg / CDMX

Controlar la venta de alcohol, pero sobre todo que la federación de futbol deje de proteger los intereses de los dueños de los equipos y haga su papel a favor del deporte.

Omargarciar / CDMX

Eliminar las barras, junto con las renuncias de Mikel Arriola y Yon de Luisa. Increíble que la FIFA presione por el grito de puto, pero no se muestre firme en este caso.

@charlysama / Atizapán

El futbol como deporte no les importa a las directivas, no lo promueven en los barrios, lo que les interesa es el negocio $$, no les interesa la afición, no han permitido los dueños de los equipos la existencia de sindicatos que defiendan los intereses de los jugadores, de la afición y promuevan el deporte a nivel nacional, es mucho lo que ganan y no invierten para formar nuevos valores. Los dueños de los equipos son una vergüenza nacional.

Raúl Camposeco Barradas / CDMX