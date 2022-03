Mal circo, postulación de Lilly Téllez o Quadri a la Presidencia, opina

N

o hay duda de que el mal circo y las comedias de pastelazos están muy presentes en la política nacional, en especial entre los panistas. En algo que es, como decíamos, un mal circo, ya se precandidatearon –o los precandidatearon– a la Presidencia Lilly Téllez y Gabriel Quadri. Al fin y al cabo, si llegaron a ser presidentes Carlos Menem, Abdalá Bucaram, Vicente Fox y Jimmy Morales, si llegó Berlusconi a primer ministro, ¿por qué Téllez y Quadri no aspirarían a la Presidencia?

¿No necesita el pueblo momentos de comicidad? Si en Liberia es presidente el ex futbolista George Weah, ¿quién se puede extrañar de que Cuauhtémoc Blanco sea gobernador de Morelos? Lilly Téllez podría hacer su campaña en la ambulancia que donó a Ures, Sonora, de la que dijo: Está muy vieja, pero funciona muy bien , y Quadri a su vez podría empezar sus actos proselitistas desde el departamento de Elba Esther Gordillo en Polanco.

Sin duda un gran número de nuestros políticos no han entendido ni entenderán que, como los prohombres de la Reforma, ejercer la política es un orgullo y no una vergüenza, una vía honrosa para echar a andar las ideas y no proferir frases contundentes que se oyen como alaridos y buscar a toda costa tener o mantener el poder sin hacer nada o levantar el dedo para creer que se tiene opinión.

Una simple pregunta: ¿qué han hecho, más allá de gritar de manera estridente, más allá de cambiarse de camiseta de partido, en fin, qué han hecho de útil por México, algo o muy poco, Lilly Téllez y Gabriel Quadri? ¿Habrán leído alguna vez siquiera 10 páginas de un libro de los grandes teóricos de la política?

Marco Antonio Campos

Repudia ley antiaborto aprobada el martes en Guatemala

El pasado 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la ley 5272 con votos de la mayoría, la cual nos hace retroceder 500 años en cuanto al derecho de las mujeres.

De nuevo se condena la diversidad sexual, cualquier formación de género a las personas jóvenes será castigada con penas severas; además, toda forma de aborto, espontáneo o provocado, será castigada con 25 años de cárcel; se prohíben los matrimonios homosexuales, la heterosexualidad es ley, aunque todos sabemos que eso es imposible en la especie humana.

Una mayoría parlamentaria ignorante de la propuesta de la Organización Mundial de la Salud que sugiere a los países miembros legalizar el aborto y así evitar miles de muertes de mujeres que toman tal decisión por infinidad de motivos, de nuevo atropella el derecho que tienen las mujeres y los hombres a decidir a quién amar y qué cantidad de hijos tener.