La menor aseguró que hizo público su testimonio porque escuchar a las mujeres en las marchas del pasado martes le dio fortaleza para acusar a sus violadores, y si no logra justicia, espera que al menos la sociedad conozca a los perpetradores.

Durango, Dgo., Ivanna, de 17 años de edad, denunció a través de redes sociales que en mayo de 2021 sufrió una violación por parte de dos individuos que se decían sus amigos; uno de ellos es Jorge Rocha, hijo del ex diputado panista José Luis Rocha Medina, y aunque presentó querella ante la Fiscalía General del Estado, a la fecha no ha logrado justicia. La adolescente es hija de Iván Soto, director de un portal de Internet.

▲ Ivanna Soto, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, efectuada el 8 de marzo en la plaza de armas, en el centro de la ciudad de Durango. Foto tomada de la cuenta de Twitter de Iván Soto

Duraron dos semanas con el celular y cuando fuimos por él dijeron que no sacaron nada porque tenían mucho trabajo, que yo tomara las capturas de pantalla y se las mandara , acusó la joven, quien señaló que los agresores siguen libres.

En otro video, Iván Soto, padre de Ivanna, expuso las complicaciones que enfrentaron al denunciar, pues los encargados de dar seguimiento a los delitos contra niñas, niños y adolescentes, así como a víctimas de violencia sexual, fueron insensibles . Agregó que se les atendió sin seguir protocolos, por lo que apoyó hacer pública la denuncia.

En siete meses la fiscalía del estado no pudo avanzar en la investigación, por lo que el caso permanece impune , señaló.

Pidió que este caso no se use como bandera política de ningún tipo pues debe prevalecer lo importante, que es aplicar justicia.

La fiscal estatal, Ruth Medina Alemán, afirmó que la investigación no se ha cerrado y si no había continuado fue porque el papá de la menor solicitó tiempo mientras Ivanna acudía a terapia. Él no nos ha notificado si ya terminó esa terapia o si continúa para darle seguimiento al caso y que ella pueda platicar bien lo sucedido .

Añadió que la institución no había dado información de la denuncia y con la publicación del caso los imputados buscarán ampararse.