▲ Aspecto de la ex Fábrica de Pólvora y Explosivos, que data de 1779, ubicada en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Foto María Luisa Severiano

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que es realmente un proyecto trascendente , no sólo para los capitalinos, sino para todo el país, con la importancia de otros sitios emblemáticos como el Zócalo o la Villa, en especial por las metas del rescate del medio ambiente.

En cuanto al proyecto de conectividad, subrayó que Chapultepec tendrá un cablebús de cinco kilómetros, además de otras alternativas, como puentes peatonales, que realmente serán obras artísticas .

La secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, dijo que este proyecto es un ejemplo de que la cultura en este gobierno no es un privilegio, por lo cual se busca ampliar los espacios a la población y, sobre todo, garantizar su conservación como patrimonio nacional.

Lamentó el estado en que recibieron la ex residencia oficial de Los Pinos, hoy convertido en centro cultural. “En el caso de Los Pinos, pues era un lugar donde no imaginábamos poner un pie. Cuando lo visitamos, todavía en transición –‘espacio que, dicho sea de paso, nos dejaron vacío’–, no había nada; bueno, ni un vaso para tomar agua o un comal para calentar una tortilla”.