Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 10 de marzo de 2022, p. 31

Una cita, una injusticia

Dr. ignacio martínez ochoa

El Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México -TSJCDMX- (el Tribunal con más carga de trabajo y afluencia del país y de Latinoamérica), el 8/02/2022 emitió el Acuerdo 19-06/2022, para que quien quiera ingresar a un juzgado deba tener una cita electrónica. Éstas se asignan de forma automatizada: el usuario no elige día ni hora. Y si debe ir a las diversas sedes judiciales en la ciudad el mismo día, no tiene otra opción que estar sujeto a las citas electrónicas, con los consabidos problemas de tránsito. Peor todavía será si acude a otras oficinas públicas donde también haya citas obligatorias para ingresar. Así, la justicia ágil, fácil y accesible para todos, resulta lo contrario.

El TSJCDMX sólo contempla tres juicios en línea: divorcio consensado, dependencia económica y acreditación de Concubinato. Los demás juicios deben tramitarse de forma tradicional, escrita u oral. Las citas no ayudan a tales trámites. Como tampoco ayudó, al inicio de la pandemia por COVID 19, el esquema de trabajo a puerta cerrada cada tercer día: ahora existe más rezago en la solución de juicios. Eso sin considerar que algunos juzgados tardan en acordar las promociones hasta cuatro meses.

Muchos justiciables, entre ellos personas vulnerables, carecen de recursos y medios electrónicos, además de desconocer el funcionamiento para generar citas electrónicas. Así, tales citas resultan discriminatorias de los Derechos Humanos de quienes carecen de herramientas para acceder a sus expedientes o audiencias, por no poder generar las citas.

Las manifestaciones y marchas de abogados para exigir respeto al acceso a la impartición a la justicia, para que sea pronta y gratuita se dieron. También la presentación de juicios de amparo y peticiones ante diversas autoridades. Una confrontación inédita que llevó al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México a modificar la disposición, con el Acuerdo publicado el 22/02/2022 dejando el sistema de citas electrónicas como optativo y no obligatorio: se puede acceder a juzgados del Tribunal con o sin cita. Esto no evitó violaciones a los derechos humanos de los justiciables. El 28/02/2022 se dio trato preferencial a quienes acudieron con cita al edificio en Niños Héroes 132, obligando a esperar a las personas sin cita, para acceder a los juzgados; mientras que las personas con cita entraron rápidamente, sin hacer fila; pese a que el último Acuerdo del Consejo señalaba que era opcional, entendiéndose que no debe existir distinción entre personas con cita o sin cita.

Lo mismo sucedió en los elevadores. De los 8 existentes en tal edificio se destinaron 2 para las personas con cita: al mostrar el QR, subían rápidamente; en tanto las personas sin cita, hicieron fila mínima de 45 minutos para subir a los juzgados; evidenciando una diferenciación discriminatoria que contradice al último acuerdo citado.

La impartición y acceso a la justicia debe aplicarse de forma general e imparcial, igual para todos los justiciables. El acceso a la justicia no es un derecho que se deba pelear para obtenerlo: es un derecho ya establecido, que debe ser garantizado por los Tribunales.

***

Guerra en el paraíso de Carlos Montemayor (México, FCE) es otro de los legados de este autor. A partir de la historia novelada sobre la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas en Atoyac, Guerrero en 1974, Montemayor logra no sólo una novela de primer orden, también un testimonio de la fuerza del pueblo. Si hoy vemos el heroísmo de ucranianos ante la fuerza rusa, Guerra reaviva el recuerdo de organizaciones populares que decidieron tomar en propia mano la defensa de su territorio y familia.

Testimonio de la historia mexicana, Montemayor no esconde abusos contra los campesinos. En boca de los torturados, documenta las prácticas castrenses en esa guerra de baja intensidad donde las desapariciones de ciudadanos estaban organizadas.

Una historia prohibida por muchos años que hoy nos habla de una apertura oficial en su difusión. Un libro para nunca olvidar a Carlos Montemayor.

***

Escuche los podcasts de La ley seductora y Tarzán, crítico del Estado en Literatura y derecho de Ricardo Guzmán Wolffer en Spotify y plataformas afines.

Sugerencias y colaboraciones: [email protected].

https://agendajudicialricardoguzmanwolffer.blogspot.com/