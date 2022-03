Néstor Jiménez, Roberto Garduño, Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 10 de marzo de 2022, p. 8

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bienvenida al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, pero refrendó su planteamiento de hacer una pausa en la relación con la nación ibérica, en particular con sus empresas.

En el contexto de su visita oficial a nuestro país, el ministro español sostuvo que las 7 mil compañías españolas radicadas en México generan 300 mil empleos directos y un millón indirectos; de ahí, expuso, parte de la relevancia de los vínculos entre ambas naciones. Demandó además certeza jurídica para las empresas españolas que producen electricidad, ante la posible retroactividad de la reforma en la materia impulsada por el mandatario mexicano.

En su habitual conferencia de prensa matutina, López Obrador fue interrogado sobre si se reuniría con el funcionario europeo, a lo que puntualizó que se trata de “un encuentro entre cancilleres.

Qué bien que está aquí el canciller; bienvenido, ya lo dije, y vamos a buscar restablecer por completo las relaciones cuando se entienda de que vivimos una etapa nueva en la vida pública de México.

Refrendó que mantiene su planteamiento de hacer una pausa con España, lo cual no es un asunto con el pueblo español, sino de empresas, de la élite económica, política, que no han actuado con decencia , aunque subrayó que no significa una ruptura de relaciones entre ambas naciones.

El objetivo de pronunciarse por una pausa, insistió, es para que políticamente se internalice que la relación con España se caracterizó “por el abuso de empresas españolas en nuestro país, y aunque cuesta mucho trabajo que se acepte, que se comprenda, México no es tierra de conquista.