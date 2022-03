David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 10 de marzo de 2022, p. 3

Nueva York., Las narrativas e imágenes que se trasmiten en Estados Unidos desde el conflicto Rusia-Ucrania-OTAN-Washington a todo color son muy blancas a diferencia de la mayoría de las guerras y otros desastres humanos de las décadas recientes, y aparentemente por eso se le atribuye una mayor importancia para el mundo .

Prevalece una narrativa francamente racista entre los medios y los comentaristas, tanto en Estados Unidos como en Europa, al describir la guerra y su crisis humanitaria. Una y otra vez hay versiones de que esto no es como en el tercer mundo, esta es Europa .

Un corresponsal de CBS News ofreció disculpas ante críticas después de que reportó desde Kiev la semana pasada: “esto no es Irak o Afganistán…. esta es una ciudad relativamente civilizada, relativamente europea.

“Ha ocurrido lo impensable… Esta no es una nación en desarrollo del tercer mundo, esta es Europa”, narró una corresponsal de la británica ITV la semana pasada. “Estos no son como los otros niños que nos hemos acostumbrado a ver sufrir en la televisión, estos niños son rubios con ojos azules… esto es muy importante”, relató un entrevistado por el canal español La Sexta.

En The Telegraph, un escritor sostiene que los refugiados ucranios “se parecen mucho a nosotros. Es lo que hace esto tan alarmante… tienen cuentas de Netflix e Instagram, votan en elecciones libres y leen periódicos no censurados. La guerra ya no es algo que visita a poblaciones empobrecidas y lejanas….”

La Asociación de Periodistas Árabes y de Medio Oriente emitió una declaración afirmando que este tipo de comentarios reflejan la mentalidad que permea el periodismo occidental de normalizar la tragedia en partes del mundo como Medio oriente, África, Asia del sur y América Latina. Deshumaniza y coloca su experiencia con la guerra como algo de alguna manera normal y de esperarse .

El comentarista político Mehdi Hasan subrayó en su programa de MSNBC: Europa ha sido escenario de algunas de las peores guerras y peores crímenes de guerra en la historia humana, entonces ¿por qué la sorpresa de que estas cosas malas están ocurriendo allí? Agregó que además, cuando se refieren a lugares civilizados y que esto no es el tercer mundo, realmente quieren decir gente blanca, ¿verdad?