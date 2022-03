M

uy echado pa’ lante, con la bandera de la libertad y la democracia en la mano (léase el histórico big stick gringo), el presidente Joe Biden se regodea por decretar la cancelación de las importaciones petrolíferas y gaseras provenientes de Rusia, al tiempo que obliga a sus aliados europeos a proceder en igual sentido. Excelente, pero hay un pequeño problema: serán los aliados quienes paguen por esa decisión, porque Estados Unidos apenas importa el 3.2 por ciento de sus requerimientos de crudo de su renovado gran enemigo , contra 30 por ciento (y 40 por ciento del gas) de las necesidades en la parte occidental del viejo continente (sus cofrades , pues).

Pero como las grandes ideas no vienen solas, al presidente estadunidense también se le ocurrió rehabilitar a Nicolás Maduro, quien a partir de ya no sería el detestable dictador (Biden dixit) bananero venezolano, “enemigo del mundo libre e integrante del eje del mal , sino un respetado ciudadano, carismático y santo patrón que taparía el hoyo petrolero abierto por el propio mandatario gringo al cancelar las importaciones de oro negro provenientes de Rusia Y en Washington ya se preguntan: ¿Quién es Juan Guaidó y de qué la gira?

Pero no sólo en la Casa Blanca arman buenas estrategias y cocinan brillantes ideas. Por ejemplo, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, encontró la solución a la crisis energética –cada día más aguda– que comienza a hacer estragos en esa región. Ante la escalada de precios y la rápida caída de los inventarios energéticos, el catalán recordó sus afinidades con María Antonieta, y a los ciudadanos europeos recomendó no que dejen de comer pasteles, pero sí que giren el termostato hacia la izquierda, bajen la calefacción para ayudar a cortar el cordón umbilical con Rusia (el cual, por cierto, de tiempo atrás ha sido mantenido y apapachado por decisión no de los habitantes, sino de sus políticos) y corten el gas en sus casas para disminuir la dependencia de Rusia. En pocas palabras, queridos ciudadanos, pasen frío, coman de lata y caminen, que es bueno para la salud.