l presidente Biden firmó una orden ejecutiva prohibiendo la importación a Estados Unidos de petróleo, gas licuado y carbón procedentes de Rusia. En el caso específico del petróleo, cuenta con su propia producción, su reserva estratégica y las importaciones. Pemex es el segundo proveedor más importante. De manera impredecible, el petróleo mexicano quedó incluido en el mapa de la guerra como proveedor de una de las partes beligerantes. Sin embargo, desde el 24 de febrero el canciller Marcelo Ebrard fijó con claridad, siguiendo instrucciones del presidente López Obrador, la posición de nuestro país: México rechaza el uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión rusa a Ucrania. Demanda cesen las hostilidades, se inicie diálogo y se proteja a la población . Dio instrucciones al embajador Juan Ramón de la Fuente para votar en ese sentido en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha insistido Andrés Manuel en que su posición contra la invasión de un país a otro se basa en la historia de México, que ha sufrido incursiones extranjeras como la española, que estableció una colonia por 300 años; la francesa y la estadunidense.

En el caso de Ucrania podría haber repercusiones que van más allá de una postura histórica y una doctrina. El petróleo mexicano de exportación, que tiene como destino principal Estados Unidos, es una de las armas con que cuenta Washington en su enfrentamiento con Moscú.

Una disculpa sería mejor