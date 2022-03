Estamos cosechando las primicias de una buena siembra

as sanciones propuestas contra Rusia por el autoerigido policía del mundo , Estados Unidos, es más perjudicial para sí y sus aliados –por la dependencia exterior– que castigo para el destinatario en turno; sin duda, la decadencia del imperio de Occidente queda suficientemente evidenciada en esta muestra de incapacidad para continuar con las prácticas abusivas, perversas e injustas que tanto daño han causado a la humanidad en los pasados tiempos.

Como mexicanos contemporáneos, testigos y autores centrales en la construcción de las nuevas reglas de convivencia pacífica para las naciones del planeta, debemos aquilatar la grandeza de ser herederos de la sabiduría acumulada por un pueblo con profundas raíces históricas, culturales y humanas capaz de marcar ruta al destino mundial.

Estamos cosechando las primicias de una buena siembra -–la mejor semilla posible–: conducir a la patria con libertad, honestidad y justicia para cumplir el mandato hecho al gobierno de México el primero de julio de 2018: construir un país con soberanía territorial, energética y alimentaria.

Daniel Moctezuma

Con estadios vacíos y sin transmisión por tv disminuiría violencia

La violencia en Ucrania me parece verdaderamente difícil sugerir cómo evitarla, pero la violencia en nuestros estadios, sea el deporte que sea, me parece relativamente sencillo cómo disminuirla si no es que desaparecerla: castíguese a empresas deportivas con suspensión de partidos sin asistencia de público, una, dos o más fechas, según sea el sapo... y sin transmisión televisiva. Tan sólo con presencia de los medios de difusión. Castíguese a los jugadores violentos de manera ejemplar y a los aficionados con cárcel sin derecho a fianza. De ser necesario, modificar la legislación correspondiente. Se atacará donde más duele: en el bolsillo a empresas y deportistas violentos y sin su deporte favorito a aficionados rijosos.

Gilberto García Mora Ibarra

Sugiere reabrir relaciones con Corea del Norte

En vez de condenar a Corea del Norte, en el Consejo de Seguridad de la ONU, por sus adelantos tecnológicos en la esfera nuclear y en balística, México debe, sin tardanza alguna, nombrar al embajador que represente a México, ante el gobierno de Pyongyang.

Recuerden que el aprendiz de canciller, Videgaray, para agradar a la Casa Blanca, expulsó sin más al embajador de Corea del Norte. Sostener que la representación de México, para las dos Coreas, se ubique en Seúl, es una tesis insostenible. No obstante la vecindad, son pueblos con sistemas geopolíticos, sociales y económicos completamente opuestos. Hay que reabrir relaciones con Pyongyang.

Rubén Mares G.

Pide jubilado ajuste a pensión del Issste

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República: Animado por la política de la 4T en materia de justicia social me permito exponer lo siguiente. Mis aportaciones al Issste fueron por 32 años. Desde el siglo pasado he estado gestionando el ajuste de pensión de acuerdo con la justicia y a la ley correspondiente, ya que el instituto la otorgó en función de 17 años.