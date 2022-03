El ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), y el ex diputado de la Asamblea Legislativa Rodolfo Parker, también vinculados a la matanza, no se presentaron ni enviaron a sus abogados, al igual que el mayor Carlos Camilo Hernández Barahona, informó el Ministerio Público a la agencia de noticias Ap.

El ex jefe de la fuerza aérea, general retirado Juan Rafael Bustillo, el único militar que se presentó ante el juzgado para escuchar los cargos, dijo ser un hombre responsable, y por eso he venido aquí, para que todos sepan que yo no me ando escondiendo .

El Ministerio Público presentó una acusación contra Cristiani y Parker, quien en esa época se desempeñaba de asesor jurídico del Estado Mayor, y contra 11 altos mandos militares de la época a los que se vincula con la autoría intelectual de la matanza. La decisión de encausar a estos implicados se origina luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificó su decisión de reabrir el caso.

A Cristiani lo acusan de omisión en el caso de la matanza, mientras Parker es señalado por los delitos de fraude procesal y encubrimiento.