Mariana Chávez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 10 de marzo de 2022, p. 24

Querétaro, Qro., Diez de las 14 personas detenidas por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos cometidos en pandilla y apología del delito en la modalidad de provocación, en los que habrían incurrido durante la riña ocurrida el sábado pasado durante el partido de futbol entre Querétaro y Atlas, fueron vinculadas a proceso.

Estos sujetos quedaron en prisión preventiva, mientras dos obtuvieron su libertad por falta de pruebas y dos solicitaron aplazar la audiencia, informó el Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

A su vez, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó a los ciudadanos información para dar con los otros 14 individuos identificados como presuntos participantes en los actos violentos en el estadio La Corregidora.

Al cierre de esta edición se habían cumplimentado 14 órdenes de aprehensión. La FGE explicó que se determinó no vincular a proceso a dos personas a quienes se atribuyó el delito de homicidio calificado en grado de tentativa porque las fotografías que probarían su posible participación en los disturbios en el coso deportivo no eran certeras como medio de prueba, pues no demostraban que estuvieran en el lugar y la fecha en los cuales ocurrió la trifulca.