Jueves 10 de marzo de 2022, p. 8

Unas horas antes de que se llevara a cabo ayer el concierto Noche por Ucrania, organizado por diyéis y músicos en Reino Unido con el fin de recaudar fondos destinados al apoyo humanitario para ese país de Europa oriental y las naciones vecinas, la banda escocesa Franz Ferdinand confirmó su participación.

El vocalista y líder del grupo, Alex Kapranos, anunció en sus redes sociales la presencia de la agrupación en el foro Roundhouse de Londres, al lado de artistas como Bob Geldof, Joseph Toonga, Silai Estatira, Tom Baxter y Bloom Twins.

Ciudad optimista

Luego de la incursión militar de Rusia a Ucrania, Kapranos rindió por Instagram un homenaje a la gente abierta y acogedora de Kiev. En una publicación mostró una foto de él y sus compañeros de banda durante una visita a la ciudad y escribió reflexiones acerca de sus experiencias ahí. Esto es Kiev cuando estuvimos hace menos de tres años y medio. Me encantó esta ciudad optimista con una historia profunda. La gente era acogedora, abierta. De alguna manera, me recordó a Berlín hace 25 años: una flor desplegándose a la luz del Sol de primavera. Ver misiles estrellándose en sus calles y el avance de los tanques me llena de horror, un presagio de lo que está por venir y lo que será destruido: esa gente en las calles, en los cafés, simplemente haciendo sus vidas. Todo por la paranoia y el ego de un hombre criminalmente loco .

Agregó que Ucrania no representaba ninguna amenaza para Rusia y advirtió que Vladimir Putin no se detendría con la captura del país. Son las fronteras de la ex Unión Soviética, como mínimo, lo que busca. También lo siento por el pueblo ruso, particularmente por las personas que he conocido a lo largo de los años que sé que están horrorizadas por esta acción y saben cuáles son las horribles consecuencias para ellas .

A unos días de cumplir 50 años, y con alrededor de 20 en la música, Kapranos es uno de los actuales símbolos del rock en el mundo. Cuando Franz Ferdinand surgió en la escena local de Glasgow, como el ala suave, elegante y escocesa del indie que nacía en el Reino Unido; su primer álbum alcanzó 3 millones de ventas, gracias al éxito de canciones como Take Me Out, This Fire y The Dark of the Matinée.

Sin embargo, antes de Franz Ferdinand, la vida de Kapranos era muy distinta. Tenía que vestirme con un traje naranja de preso estadunidense, con bozal y cargar una motosierra sin cadena , contó a The Independent. Su trabajo como actor en un estático tren fantasma no le molestaba. Me ponía a cazar y aterrorizar gente. Durante los primeros meses, o más, fue el empleo más increíble que había tenido. Me pagaban por perseguir personas con una motosierra .

Desde entonces la vida del cantante ha estado repleta de situaciones extrañas. Te pasan estos raros momentos, como caminar por... de hecho era una alfombra verde, en los Grammy, detrás de James Brown, enfrente de Hulk Hogan , bromeó.

También está la vez que voló en el jet privado del diseñador Karl Lagerfeld. “Nos tomó fotos para una revista alemana; acabábamos de salir de un concierto y nos dijo: ‘Saben, mi avión privado está justo ahí, en ese aeropuerto, ¿por qué no se suben?’ Así que volé en la aeronave privada del diseñador, pero en general nos toca Vueling o EasyJet (aerolíneas de bajo costo)”.

