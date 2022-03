Mientras revisaba las advertencias de Kennan y Putin, el escuchar a las cantantes –Cecilia Gallardo, de México, y Leiden Gomis, de Cuba, con Joao Henrique, al piano– me daba la notable profundidad emocional y sólida fluidez técnica y frescura del tipo que se mantiene imperceptible y al mismo tiempo capaz de unificar el talento y creatividad de las generaciones. Es el arte de estas mujeres y de ese pianista lo que mejora nuestra existencia y nos alienta a exigir el desarme nuclear a la brevedad por la abolición de ese tipo de armamento, una de las grandes batallas emprendidas por Fidel. En eso pensaba cuando me entero que una de las cantantes es nieta de Roberto Fernández Retamar, un cubano que ejerció la universalidad fraterna conmigo, sin que yo imaginara que el medio año de trabajo conjunto en un texto sería el último de su vida. La esperanza del canto que escuché me conmovió inmensamente en torno a la pelea porque siga la vida en este planeta. El abuelo de esa nieta lo hizo desde Casa de las Américas.

Tanto para Kennan como para Putin, el peligro de una tercera guerra mundial terminal es asunto grave por la creciente conflictividad entre EU y Rusia, alimentada, como advirtió Kennan en su nota al editor de The New York Times Un error fatal del 5 de febrero de 1997 por la unilateral expansión de la OTAN sobre las naciones ex soviéticas luego del colapso de la URSS en 1991, seguido por el finiquito del Pacto de Varsovia bajo promesa de Bush padre, de que la OTAN no se ampliaría ni una pulgada al Este .

A George F. Kennan (1904- 2005) conocido diplomático e historiador estadunidense, el Mr X de un extenso telegrama –como embajador de EU en Moscú que inauguró la guerra fría–, se le considera arquitecto de la diplomacia de fuerza que propagó el intervencionismo expansivo de EU, operado bajo el manto de un feroz anticomunismo, más formalizado por la diplomacia abierta y la clandestina vía operativos secretos (por ilegales) bajo el pretexto de la contención del comunismo, por lo que es doblemente notable que en 1997, en la mencionada nota al editor, haciéndolo sin perder pizca de perspicacia, pero con la madurez que mostró a los 93 años, advirtió que (textual) la expansión de la OTAN sería el error más fatal de la política de EU en toda la era de la posguerra fría . Tal decisión, dice Kennan, puede empujar la política exterior de Rusia a vías que no serán de nuestro agrado refiriéndose de manera especial a que exacerbaría una radicalización nacionalista de las posturas de la opinión pública rusa y de sus cuerpos militares.

La observación no es menor recordando el exacerbado nacionalismo económico de demócratas y republicanos y la creciente oligarquización de poderosos cuerpos fuertemente armados y con cientos de cabilderos, en áreas cruciales de EU para favorecer y prolongar la institucionalización de la posposición a toda regulación de los gases de efecto invernadero, que siguen incrementando el calentamiento planetario, el cual, según cuerpos científicos de dentro y fuera de EU, dejarían un planeta sin hielo, tanto como su éxito para generarle enormes ganancias a la vasta industria de armamento occidental que acaba de reportar utilidades de casi 100 mil millones de dólares por los primeros días de la guerra.

Desde una fuente que trabajó con Herman Kahn en el Instituto Hudson, se alerta al público sobre el fuerte impulso que están adquiriendo dichos bloques cabilderos, con una creciente presencia paramilitar que ya ensayó un golpe de estado el 6 de enero del año pasado, mientras Trump preguntaba a sus asesores “si tenemos bombas nucleares¿ por qué no las usamos?

En relación al presidente Putin me referiré más ampliamente en la próxima entrega.

*Investigador nacional emérito SNI/Conacyt