Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 10 de marzo de 2022, p. 18

Un alza prácticamente generalizada de los precios de bienes y servicios en México llevó la inflación de febrero a 7.28 por ciento anual, arriba de las previsiones de los analistas y la mayor desde 2000, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El incremento de precios al consumidor no dio respiro a los bolsillos de los mexicanos en el segundo mes del año. La inflación mantiene su alza por el aumento generalizado de los precios, más marcado en mercancías alimenticias y no alimenticias; servicios, productos agropecuarios y energéticos. Tan sólo 10 genéricos de los más de 400 que se miden en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registran una variación negativa en el periodo de referencia.

De acuerdo con el Inegi, el índice registró una variación de 0.83 por ciento en febrero respecto del mes anterior, cuando se ubicó en 0.59 por ciento. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.28 por ciento, luego de que en enero fue de 7.07 por ciento.

De nuevo la cifra estuvo arriba de las expectativas del consenso del mercado, que era de una inflación de 0.78 por ciento mensual y 7.23 por ciento anual en febrero, según la última encuesta de Citibanamex.

“Estamos frente a un escenario donde no sólo unos precios están subiendo, sino casi todos los productos están aumentando. Es algo generalizado que sesga mucho el riesgo inflacionario al alza. Asimismo, las presiones inflacionarias no están relacionadas todavía con el conflicto en Ucrania, no se materializó ningún tipo de presión sobre los datos de inflación actual.