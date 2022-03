Ap

Washington. Tras una temporada con los Potros de Indianápolis sin éxito, el mariscal Carson Wentz será transferido a los Commanders, de acuerdo con The Associated Press. No quedó inmediatamente claro qué cederá a cambio Washington en su más reciente intento de conseguir a un pasador franquicia. Aunque Espn reportó que el equipo capitalino enviará un par de selecciones de tercera ronda.