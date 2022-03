La exposición My battery is low and it’s getting dark (Mi pila está baja y está oscureciendo), de Carlos Vielma (Saltillo, 1982), en laNao Galería, se gestó al pensarnos (como) una especie que eventualmente desaparecerá y dejará vestigios en el planeta . La pieza central es un video en que una familia –padre, madre y hijo– va a Marte en un viaje de pesca para escapar de la Tierra, desgarrada por la guerra.

De acuerdo con el arquitecto de formación, el título de la exposición engloba mucho el sentimiento de todo el trabajo que he hecho. Mi producción es, de alguna forma, atmosférica y oscura. Escogí esta frase porque si bien se relaciona con el tema de la ciencia ficción, es un proyecto muy narrativo .

Para los efectos del proyecto, Vielma se remontó a sus inicios y volvió a un dibujo de lápiz muy figurativo: Hay unas piezas que están hechas con puro lápiz, otras, que son abstracciones geométricas, con cemento y tierra sobre tela, que es lo más reciente que he hecho. Me he caracterizado por explorar otras técnicas y disciplinas .

Respecto de Arpa de viento, su primera escultura, se trata de una colaboración con el artista saltillense Adair Vigil. Realizada en acero y aluminio, la pieza se puede tocar musicalmente.

Toda la exposición tiene mucho que ver con reflejos, señala. Al final del video, el espectador se ve en la pantalla como si fuera un personaje del pueblo abandonado. Tiene que ver mucho con mirarse y tratar de entenderse , puntualiza.

En las paredes del estudio que Vielma tiene en el piso superior de la galería se observan varias pinturas, realizadas en cemento seco sobre tela, de la serie Caminata nocturna. Son abstracciones de la sensación de claustrofobia o ansiedad que provoca intentar cruzar el muro fronterizo de noche , señala.

My battery is low and it’s getting dark permanecerá hasta el 31 de marzo en laNao Galería, avenida Michoacán 75, colonia Condesa.