“Las referencias de los inventarios de las colecciones de los Habsburgo, en cuanto a texto descriptivo, son en general tan escuetas que resulta difícil hacer comparaciones minuciosas con descripciones y explicaciones de documentos de la época.

A pesar de ello, el estudio de los pocos originales aún existentes, la ayuda de los descubrimientos arqueológicos y las técnicas etnohistóricas y etnográficas recientes ayudarán a ampliar el conocimiento de los tesoros del México antiguo en Europa.

El retorno del tocado y todas las piezas robadas debe ser una demanda permanente: AMLO

Roberto Garduño y Néstor Jiménez

El retorno del penacho de Moctezuma debe ser una demanda permanente de quien esté al frente del gobierno, porque es patrimonio del pueblo de México, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador. A la exigencia por la devolución de esa pieza –resguardada por el gobierno de Austria–, sumó que es el caso de muchísimas otras piezas que se han sustraído de manera ilegal, que se han robado de México .

En Palacio Nacional, en el último tramo de su conferencia matutina, aclaró que, desde la negativa última del presidente de aquel país, Alexander van der Bellen, a autorizar el préstamo a México, hubo sana distancia entre ambos países.

Antes de leer en la pantalla –instalada en el Salón Tesorería– el texto de la carta enviada a Van der Bellen, vía su esposa, el tabasqueño explicó el contexto de la permanencia de aquel valioso objeto en Europa –que Moctezuma entregó a Hernán Cortés, para que se lo hiciera llegar al emperador Carlos V de Austria (Carlos I de España), como señal para que no continuara la conquista del territorio mexica–. Ahora, adujo, se trataba de “que nos enviaran temporalmente el penacho para una exposición –el año pasado– que se cumplieron los 500 años de la invasión, de la caída de Tenochti-tlán. Se le pidió que nos permitiera recibir el penacho de Moctezuma.

Nosotros sostenemos que todas esas piezas de arte arqueológicas, históricas, pertenecen al pueblo de México, de manera legal. Vamos a seguir demandando que nos devuelvan todas esas obras que se subastan en países europeos. En el caso del penacho, yo envíe una carta al presidente de Austria. Fue mi esposa a representarme y llevó la carta, estaba acompañada de las autoridades culturales y las representantes del museo de Viena, donde está el penacho. Mi esposa le explicó de qué se trataba. Lo que hizo (Van der Bellen) fue voltear a ver a las señoras y las señoras le movieron la cabeza diciendo que no, entonces, él contestó que no se podía.

–¿Y qué piensa usted?

–Que es algo que le pertenece al pueblo de México, es patrimonio nuestro, que se sustrajo ese penacho como muchas otras cosas y piezas.

–Pero dicen que el penacho es frágil. ¿Está de acuerdo? –se le preguntó.

–No, no. Se cuida, ya hay medios y tecnología para cuidarlo y trasladarlo sin ningún problema, hay especialistas para ese caso. Entonces, lo que ellos han argumentado es que se deshace, que ya no se puede mover, y consideramos que no es válido. Lo que pasa es que se sienten dueños, se apropiaron de algo. Y a partir de la entrega de la carta, hubo sana distancia. Ya se me pasó el coraje, imagínese: nos invadieron, lo que significó, hace mucho tiempo de eso, porque también tuvo que ver con la falta de patriotismo de los conservadores mexicanos, que fueron allá a buscar a Maximiliano, no solamente es culpa de Austria, es culpa del conservadurismo de México.

–¿Piensa que el penacho volverá a México?

–Sí, no lo descarto.