Eduardo Murillo y Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de marzo de 2022, p. 10

Las fotos de más de 3 mil hombres acusados de abuso sexual fueron pegadas en la asta de la bandera monumental del Zócalo, por colectivas feministas que denunciaron la falta de atención de las autoridades policiacas y judiciales para resolver estos casos.

Auspiciadas por Amnistía Internacional México y el Museo Nacional de Tolerancia, este Día Internacional de la Mujer también se presentó el mural dedicado a cuatro mujeres víctimas de feminicidio en el estado de México que aún no reciben justicia. La obra elaborada por la artista Moon Venture plasma los rostros de quienes perdieron la vida o se encuentran desaparecidas en esa entidad. Los familiares de las víctimas celebraron que a través del arte se permita visibilizar su lucha en búsqueda de la justicia que no han alcanzado por años.

Las organizadoras del evento en el Zócalo, que pidieron guardar el anonimato, informaron que las imágenes de los señalados como responsables de delitos constan en denuncias formalizadas ante el Ministerio Público (MP) de la Ciudad de México, otras entidades del país e incluso España.