La marcha feminista insiste, aunque no sea escuchada en Palacio. Y parece decir: Presidente, esto no se trata de usted.

Se confirmará más tarde, en las escenas de la plaza llena: allá, pegadas a las vallas, las del Bloque Negro y anexas dando martillazos, tirando cohetones, ganando los reflectores. Nadie puede negar que son persistentes. Acá, repartidas en toda la plaza, las que vinieron a plantar su grito sin necesidad de romper cráneos, hacen fogatas y bailan y hablan y discuten. Se encuentran, pero no echan, no rechazan, a las que optan por la acción directa.

Siempre se escribe la misma marcha. O no. De entrada, algo no visto en otros años. Las muchachas vestidas de civil hacen casita mientras las del Bloque Negro tumban las mamparas que protegían una sucursal bancaria. Truenan los vidrios a martillazos. Aullidos celebran el logro. Tumbar algo, destruir cualquier cosa que represente el orden establecido, el sistema, el patriarcado, la injusticia.

Un ejército de fotógrafos sigue a las muchachas de negro que reparten golpes. Las siguen y corren, porque los persiguen al grito de pinches putos , martillo en mano. Es lo que vende . No son, ni de lejos, la mayoría, pero imponen el tono, el ritmo de la cobertura de medios, muy lejano de la fiesta que se resume en una frase de las más repetidas: No me cuida la policía, me cuidan mis amigas .

A mediodía, una escena resume la discusión sobre la violencia que ha dado lugar a que seudoperiodistas hablen de feminazis . Una señora comienza a pedir a las jóvenes que no agredan a las policías (falta rato para que la jefa Andrómeda, de la policía capitalina, marche al lado de las manifestantes). La escena ocurre en el ombligo mismo del país, el astabandera del Zócalo.

La señora insiste: No les peguen a las policías . La muchacha a su lado: Mataron a mi hermanita . Y la joven se la acaba con una frase: Yo soy policía .

Unas horas más tarde, la mayor parte de los medios se concentrarán en las chicas de negro y con martillos, y no en los carteles y los gritos: Te prefiero violenta que violada ; Si mañana soy yo, abracen a mi mamá ; Verga violadora, a la licuadora .

Menos aún repararán en una consigna muy 4T: Somos noticia, pero no pararemos hasta ser historia .

La noticia , pese a los deseos de las muchachas que portan el cartel, serán las que portan martillos. Como una joven bajita y rolliza con marro en mano, que echó atrás a 10 hombres en la esquina de 5 de Mayo y Motolinía, con un solo grito: A la chingada, cabrones .

Un grupo de mujeres luchadoras, maduras, veteranas de marchas desde los años 80 del siglo pasado, hizo el resumen: “Nos gustó que hubo muchas expresiones artísticas (las fogatas con baile y discusiones fueron una maravilla ); hubo mucho más policía que otros años, pero con una estrategia mejor que ayudó a que no escalara la violencia; la presencia mayoritaria fue de mujeres de clase media (ojo, izquierdas que pierden el apoyo de las clases medias) y abundaron las familias ( ¿viste cuántas mujeres con hijos pequeños hubo? )