Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de marzo de 2022, p. 7

Los efectos del neoliberalismo, la guerra contra el narcotráfico y la profundización de las desigualdades provocada por el sistema económico-político afectaron gravemente a las mujeres, subrayó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Al intervenir como oradora principal en el acto oficial por el Día Internacional de la Mujer, celebrado en el patio central de Palacio Nacional, denunció la misoginia, racismo y el clasismo, promovidos desde el ala de los conservadores.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, un centenar y medio de funcionarias del gobierno federal, una ministra de la Suprema Corte y diputadas y senadoras, la funcionaria dejó ver la similitud de sus posturas con las del tabasqueño. Y reclamó horas antes de iniciarse la manifestación de las mujeres, que recaló en el Zócalo: no es feminista el uso de la violencia, no se puede usar la fuerza para convencer de una causa. La violencia es en esencia machista. No se puede condenar la guerra y las agresiones en otros ámbitos y festejarlas en éste .