Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de marzo de 2022, p. 7

En materia de equidad de género, primero se debe garantizar el derecho de manifestación y defender a las mujeres, es algo hasta sagrado , declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional confió en que yo soy lo que soy, por mi mamá; había más matriarcado que patriarcado en mi familia. Entonces, es sublime la mujer, se tiene que proteger y respetar y garantizar espacios de participación .

El tabasqueño consideró en su conferencia matutina y en el acto oficial por el Día Internacional de la Mujer –al cual no asistió su esposa Beatriz Gutiérrez por encontrarse de visita en Argentina–, que no puede haber feminismo sin la lucha por la igualdad económica y social, eso tiene que estar en el centro. Entonces, todo el derecho de manifestación de protesta, (en) lo que no estamos de acuerdo es en la violencia .

Por la mañana se le preguntó por el inusual despliegue de seguridad y contención en el primer cuadro de la capital.

Precauciones sin precedente

–Como nunca, se tendieron vallas alrededor. Incluso el gobierno de la CDMX advirtió que era muy peligrosa la marcha –se le comentó.

–Sí, sí, porque hay mucha infiltración del conservadurismo de derecha. Entonces lo que quisieran es hacer un espectáculo de violencia, que pudieran quemar las puertas de Palacio, meterse incluso al Palacio, a la Catedral para que sea noticia mundial, porque a ellos no les importa el daño que le puedan causar al país. Esta lucha que estamos librando no es por el gobierno, es por la nación, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, y en sentido estricto es una lucha de poder entre dos concepciones.

Se refirió al globo aerostático que sobrevoló algunas áreas de la Ciudad de México la víspera. “Que pongan globos, que contraten granjas de bots, los contenidos, las protestas por los feminicidios, todo eso es un derecho, es la libertad, lo que está mal es utilizar la violencia con propósitos politiqueros, valiéndose de una causa justa, repito, noble. Es el colmo que no sólo no defienden los derechos de la mujer, se oponen a las libertades, utilizan esta lucha justa para enfrentarnos, tratar de desprestigiarnos, afectarnos políticamente como gobierno y como país, como nación.”