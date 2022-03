Días atrás, en un foro organizado por El Financiero-Bloomberg, el periodista Raymundo Riva Palacio aseguró que el Presidente de la República había solicitado a dueños de medios el despido de comunicadores que le son adversos y, ante la solicitud astillada de que diera ejemplos, mencionó a Ciro Gómez Leyva, conductor de programas en Radio Fórmula e Imagen Televisión. Como presunta prueba de esa petición de despido, Riva Palacio argumentó que en una alocución, el presidente López Obrador había planteado revisar el ejercicio profesional del citado Gómez Leyva.

Ayer, en una entrevista para un programa de Internet, se dio el siguiente diálogo: –¿Ha habido presiones de la 4T, del gobierno federal, para cambiar la línea editorial en tu programa de radio o en el de televisión, Ciro? CGL: Directamente, que yo sepa, no; ninguna, ninguna, cero. –¿Indirectamente? CGL: Bueno, hay un Presidente de la República que casi todas las mañanas hace una referencia a nuestro trabajo, al trabajo de los medios tradicionales, y en muchas ocasiones lo hace directamente a mí, ¿no? Pero una presión directa de que me haya hablado Jesús Ramírez o el secretario de Gobernación, o no sé qué otro funcionario, a mí, ninguna. Y que yo sepa, a mis dos jefes, en Imagen y en Grupo Fórmula, no (https://bit.ly/3KskvAa).

En la entrevista, Gómez Leyva narra en detalle el momento de tensión , y su posterior desahogo, que tuvo en Imagen Televisión a causa del manejo o no de la información presidencial que develó presuntos ingresos millonarios mensuales de Carlos Loret de Mola. También explica las razones de invitar como colaborador semanal de planta, a partir de hoy, a Epigmenio Ibarra, a quien el anfitrión llegó a llamar públicamente Goebbels de cuarta y propagandista del gobierno federal. ¡Hasta mañana!

