No entren en pánico

Por favor, manténganse sentados. No entren en pánico ni intenten evacuar la aeronave. Todos deben mantenerse sentados. No hay necesidad de entrar en pánico. La situación se está controlando. No hay necesidad de entrar en pánico o intentar evacuar , solicitó.

A través de sus cuentas de Twitter algunos pasajeros dieron cuenta del aterrizaje de emergencia y de su retorno a Cancún después de que la aeronave se llenó de humo. Asimismo, maniufestaron su malestar porque no los dejaban bajar del avión una vez que llegó al aeropuerto.

La aeronave sigue varada en la terminal aérea de Cancún y se desconoce en qué momento retomará su ruta de regreso. Ningún pasajero pernoctó en el aeropuerto.