Néstor Jiménez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de marzo de 2022, p. 23

Frente al desequilibrio en el valor mundial del petróleo por el conflicto militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró: que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas ni del diésel ni de la luz, para que estemos tranquilos por eso .

Explicó que los excedentes que obtiene el país por el incremento del precio del crudo se usan para compensar los subsidios que ha aplicado su administración en semanas recientes a los combustibles. Así, además, se controla la inflación. Agregó que por ley, parte del excedente se destina a los estados.

Reiteró que esto no lo deseamos, porque sí afecta a las economías del mundo, no olvidemos que no todos los países tienen petróleo, tienen petróleo 20 países en el mundo; entonces, nosotros tenemos la dicha, la fortuna de contar con petróleo .

El Presidente señaló que actualmente la mezcla mexicana está en 119 dólares por barril, pero se estima que podría elevarse hasta 200 dólares de mantenerse el conflicto en Europa. Explicó que gracias a la rehabilitación de refinerías y la compra de una más en Estados Unidos se han reducido en 45 por ciento las importaciones de gasolina.

No obstante, recalcó que en Europa están padeciendo mucho por el aumento en los precios, del gas y de la energía eléctrica, mucho, mucho , por lo que insistió en la necesidad de apoyar la reforma eléctrica que propuso al Congreso.

En el caso del gas, expuso que México tiene una dependencia de lo que produce Texas, pero por el momento no se han registrado aumentos de precio. De irse el costo del gas texano a las nubes, ya tenemos un plan para utilizar otras materias primas y generar energía eléctrica sin aumentar el precio al consumidor .

Subsidio a gasolina beneficia a la población de mayor ingreso: SHCP

Dora Villanueva

Los subsidios a las gasolinas benefician predominantemente a las personas de mayores ingresos; prácticamente dos terceras partes de la recaudación que viene de gravar los combustibles provienen de 30 por ciento de la población con mayores recursos, exhibe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).