stamos presenciando el grotesco espectáculo de orquestas sinfónicas que despiden a directores rusos, de teatros que cancelan presentaciones de actores rusos, de universidades que eliminan cursos sobre Dostoyevski, de comités y federaciones deportivas internacionales y neutrales que eliminan actores y equipos rusos… lo que me recuerda los dislates de las élites científicas , culturales y académicas mexicanas” clamando sobre la neutralidad , objetividad , imparcialidad de la ciencia y la academia cuando el pequeño escándalo sobre los 31 acadestrativos señalados por sus manejos financieros, o sobre la vergonzosa defensa del CIDE que hacen los más desvergonzados telectuales. No, no abuso de las comillas.

Presenciamos el grotesco espectáculo de la más vulgar manipulación mediática en torno a una guerra: la supresión de los medios no acoplados con la corriente dominante, la censura de los medios rusos; la aparición de halcones de la guerra como Joe Biden, Condolee­zza Rice, George Bush o los voceros del Estado de Israel diciendo cosas como que es inaceptable cualquier invasión a un país soberano . Y más cerca de nosotros, los linchamientos mediáticos, que suben a los encabezados de primera plana de periódicos antes considerados serios, sin que periodistas o intelectuales antes respetados se tomen la más mínima molestia para investigar la veracidad de las acusaciones que dan origen a los linchamientos.

Presenciamos el grotesco espectáculo (no, no abuso de la reiteración) de las redes sociales, muy particularmente Twitter, cuyos dueños u operadores diseñan algoritmos a modo, manejan a su antojo las noticias que quieren resaltar, censuran a conveniencia y permiten y alientan que cualquier inyección de dinero en forma de bots o trolls, altere el impacto de los hechos y llene la red de insultos y barbaridades. Una red que también saca lo peor de muchas personas. Me incluyo. Por eso he decidido abandonar esa red (también les tiene sin cuidado la suplantación de personas: hay por ahí una cuenta @HistoriaPedro_ con guion bajo al final, que ha sido denunciada como apócrifa reiteradamente, en vano).