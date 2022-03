Los apoyos que distribuye el gobierno federal como parte del programa Fertilizantes para el Bienestar, serán en su totalidad de producción nacional debido al aumento de precios a escala mundial por la falta de oferta, principalmente de Rusia y China, se explicó ayer en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que por la construcción del Tren Maya no hay daños mayores al ambiente.

Además, como parte de las acciones emprendidas por el gobierno federal, y a pregunta expresa sobre la supervisión que realizó el fin de semana en Quintana Roo, el presidente López Obrador afirmó que la construcción del Tren Maya va muy bien, la vamos a terminar en tiempo , aunque agregó que hay resistencias y ataques para alimentar el argumento de que la obra genera destrucción.

Hay mucha gente también que no quiere el Tren Maya, porque además tienen terrenos y quieren sacar raja, y eso ya se terminó, o sea, no van a hacer como antes jugosos negocios al amparo del poder público . A la vez, vinculó a la oposición con la postura de su gobierno de que no continúe la operación de un banco de grava de una empresa estadunidense que opera en Playa del Carmen.

De los mil 500 kilómetros que abarcará, la mayor parte se desarrolla sobre los derechos de vía que ya existían en zonas ya impactadas. Si acaso, tomando en cuenta 30 metros de ancho por 50 kilómetros o 100 kilómetros, estaríamos impactando 100 hectáreas, y no de monte alto ni de selva, sino de acahuales en su mayoría .

López Obrador adelantó que el próximo fin de semana supervisará en privado obras en Chiapas y Tabasco, por lo que ofrecerá su conferencia de prensa del viernes en Tapachula.