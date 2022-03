Refirió que se podrá usar para el mantenimiento, también en alimentos y para lo que consideren las madres y los padres de familia, porque ese programa, como otros, se manejaba con mucha intermediación, no llegaban a todos, no llegaban a las comunidades más pobres y en algunos casos ni siquiera se aplicaba y se utilizaba el recurso .

Insistió en que las madres y padres podrán decidir en qué utilizan el monto que el plantel reciba, y lo pueden aplicar en eso (mantener las de tiempo completo) y en lo que ellos decidan, pero son las escuelas donde están sus hijos y lo que no queremos es toda la intermediación burocrática, porque todos estos programas los crearon cuando prevalecía la corrupción .

Recalcó que esta acción busca que el dinero no pase por instancias federales o estatales porque no llega o no se cumple, en algunos casos tiene que ver con la cuestión sindical. Entonces, estamos corrigiendo todo eso .