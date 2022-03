“Si yo le mando esto al presidente de la Corte (Arturo Zaldívar), y me dijo que si hay un solo ministro que diga que no, y que necesita tiempo para estudiarlo –y no sé qué me dijo–, le da tiempo, ¡Eh! Con que yo tenga dos o tres que le digan no, no, no, ¡Espérate tantito! ¡Párale! ¡Eh! Entonces, sí se le puede poner la cosa de la chingada. ¡Eh! Le valió madres”, se oye decir a Gertz.

Por la tarde, durante la entrega de reconocimientos por el Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanos, el ministro Mario Pardo también habló de la independencia de la Corte: no debemos tener más compromiso que con el servicio de la justicia, no debemos tener más vínculos que con la Constitución, a la que juramos defender. Y desde luego, nuestro principal objetivo no puede ser otro más que servir a la patria. Sólo así construiremos un México libre ahora y para las generaciones futuras .

En este acto, Zaldívar hizo mención de la violencia ocurrida el sábado en un partido de futbol en Querétaro, su estado natal, para hacer un llamado a favor de la paz.