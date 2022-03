Néstor Jiménez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 8 de marzo de 2022, p. 11

Tras la difusión en redes sociales de audios sobre una presunta conversación telefónica del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró la filtración de la llamada como un intento de tumbar al funcionario, así como hay quienes están viendo cómo descarrilan a su gobierno.

Al preguntársele durante su conferencia de prensa matutina sobre esos audios –presuntamente un diálogo entre Gertz Manero y el subprocurador Juan Ramos sobre un supuesto proyecto de sentencia vinculado con el litigio que sostiene con la familia de su hermano fallecido–, el mandatario refrendó su confianza en el titular de la FGR.

El jefe del Ejecutivo llamó a esperar a que el Poder Judicial resuelva y aseveró que a diferencia de gobiernos anteriores el Presidente ya no interviene en asuntos de este tipo.

Ya la procuraduría, como se le llamaba antes, no depende del Presidente, ya es una instancia autónoma, y desde luego el Poder Judicial, son independientes. Yo me he reunido con ministros creo que en tres ocasiones en tres años, y desde luego he estado presente en los tres informes del presidente de la Corte, eso es todo; nunca he usado el teléfono para hablarle al presidente de la Corte, son otros tiempos.