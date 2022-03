Carolina Gómez, Laura Poy y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 8 de marzo de 2022, p. 7

Después de dos años de pandemia, y de disminución de la protesta a causa del covid-19, este martes las mujeres volverán a tomar las calles masivamente en las ciudades de todo el país para pronunciarse en contra de la violencia machista y patriarcal, y gritar que la irrupción del coronavirus ahondó la desigualdad laboral y económica, la brecha en cuidados no remunerados y el atropello a todos nuestros derechos , incluido el aborto.

Este Día Internacional de la Mujer (8M) la expectativa es que miles de nosotras recuperemos nuestros espacios. Vamos a salir después de dos años de miedo por la pandemia y la muerte y enfermedad que provocó el SARS-CoV-2 , anticipa María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

A 24 meses de aquel histórico 8 de marzo, el que más participación ha tenido, el panorama cambió , porque, aunque sigue la emergencia sanitaria, estamos saliendo de la cuarta ola y la mayoría estamos vacunadas .

Por su parte, Lucy, una integrante del comité organizador de la marcha del 8M, dice a La Jornada que la movilización de 2022 tiene una amplia convocatoria , participarán más de 100 organizaciones feministas, sociales y sindicales. Confían en que sea tan numerosa como la de 2020, a la que se calculó una asistencia de unas 80 mil mujeres.

La ruta de hoy en la Ciudad de México es del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Exigiremos el cese de los feminicidios, de las desapariciones de mujeres, de la precarización del trabajo, de la criminalización de la protesta feminista y la legalización del aborto en todo el país .

Explica que se buscó hacer una movilización lo más unitaria posible, pero hubo grupos que no se adhirieron y emitieron sus propias convocatorias. No criminalizamos otras formas de expresarse. Sin embargo, estamos llamando a que no haya violencia .