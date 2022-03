Incurrió en la reiteración, por la relevancia de la fecha: Hago un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas y que no se caiga en la provocación y en la violencia. Y también lo digo con mucha claridad para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres, cuando hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos, que quisieran vandalizar el palacio y la catedral, para proyectar la imagen de un México en llamas porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando a cabo .

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a quienes se manifestarán hoy para conmemorar el Día Internacional de la Mujer a que no se caiga en provocaciones y no haya violencia; tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bombas, picos, molotov, ¿de qué se trata? , preguntó en su conferencia matutina. Detrás hay grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos, que quisieran vandalizar el Palacio Nacional y la catedral , aseguró.

Una reportera le dijo que el movimiento feminista es más que la acción en las calles. López Obrador respondió: “Aquí hay dos cosas. Una, que tiene que ver con las convicciones que tenemos todos. Yo sostengo que la violencia no se puede enfrentar con la violencia, eso es inmoral, eso es inhumano. Entonces, no se puede defender una causa justa y utilizar la violencia, y tirar bombas o golpear a mujeres encargadas de la seguridad, no, yo no estoy de acuerdo con eso.

Lo segundo es que yo creo en la igualdad, pero en su concepción amplia: igualdad de género, igualdad ante la ley, igualdad ante Dios y también igualdad económica y social. Hay quienes utilizan estos movimientos, estas causas que son justas de la defensa de las mujeres con propósitos políticos para defender sus intereses. Entonces, es actuar así, con toda claridad y proteger el palacio, proteger la catedral, proteger los espacios públicos, porque cuando están convocando de que van a traer marros y picos y bombas, ¿qué es eso?

–¿De dónde salió la información, Presidente? –le inquirió la reportera.

–Ah, la tenemos. Es más, está hasta en las redes, en las redes.

–Presidente, el hecho de que sí haya quienes busquen utilizar movimientos, no quiere decir que no existan las causas en los movimientos auténticos –replicó su interlocutora en ese momento.

–Nosotros estamos en contra de la violencia, y cómo no vamos a estar en contra de la violencia contra las mujeres, claro. Pero el que quieran ubicarnos, situarnos como que estamos en contra de las mujeres, pues no, esa es una manipulación vil.