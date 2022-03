–Guste o no, las opciones están reducidas ahora a un feo desenlace que más bien recompensa en vez de castigar a Putin por su acto de agresión… o la fuerte posibilidad de una guerra terminal. Puede parecer satisfactorio empujar al oso a una esquina desde la cual lanzará golpes desesperados. Pero no es juicioso.

Los sucesos tienen consecuencias; sin embargo, los hechos pueden ocultarse dentro del sistema doctrinario.

El estatus del derecho internacional no cambió en el periodo posterior a la guerra fría, no en palabras, mucho menos en acciones. El ex presidente Clinton dejó en claro que Estados Unidos no tenía intenciones de someterse a él. La Doctrina Clinton declaró que Estados Unidos se reserva el derecho de actuar en forma unilateral cuando sea necesario , con inclusión del uso unilateral del poder militar para defender intereses tan vitales como asegurar el acceso irrestricto a mercados esenciales, fuentes de energía y recursos estratégicos . Lo mismo sus sucesores, y cualquier otro que pueda violar la ley con ­impunidad.

Eso no significa que el derecho internacional carezca de valor. Tiene un área de aplicabilidad, y es una norma útil en algunos aspectos.

–El objetivo de la invasión rusa parece ser derrocar al gobierno de Zelensky e instalar en su lugar uno inclinado a Rusia. Sin embargo, al margen de lo que ocurra, Ucrania enfrenta un futuro desalentador por su decisión de convertirse en peón de los juegos geoestratégicos de Washington. En ese contexto, ¿qué probabilidad hay de que las sanciones económicas hagan cambiar a Rusia su postura hacia Ucrania, o bien las sanciones apuntan a algo mayor, por ejemplo, socavar el control de Putin dentro de su propio país y sus vínculos con países como Cuba, Venezuela y tal vez la misma China?

–Tal vez Ucrania no haya tomado las decisiones más juiciosas, pero no tiene al alcance las opciones de los estados imperiales. Sospecho que las sanciones llevarán a Rusia a depender aún más de China. Salvo un serio cambio de ruta, Rusia es un petroestado cleptocrático que se apoya en un recurso que debería declinar con rapidez, o todos estaremos acabados. No está claro si su sistema financiero puede resistir un ataque intenso, a través de sanciones o por otros métodos. Razón de más para ofrecer una puerta de escape con una mueca de desagrado.

–Los gobiernos de Occidente, los partidos de oposición convencionales, entre ellos el Laborista británico, y los medios corporativos se han embarcado en una chovinista campaña contra Rusia. Los blancos incluyen no sólo a oligarcas rusos, sino también a músicos, directores de orquesta y cantantes, e incluso propietarios de equipos de futbol, como Roman Abramovich, del Chelsea FC. Rusia incluso fue vetada del festival Eurovisión 2022 después de la invasión. Es la misma reacción que los medios corporativos y la comunidad internacional exhibieron en general hacia Estados Unidos después de la invasión y subsecuente destrucción de Irak, ¿cierto?

–Su comentario irónico es muy apropiado. Y podemos continuar en formas que son demasiado ­familiares.

–¿Cree usted que la invasión iniciará una nueva era de confrontación entre Rusia (posiblemente en alianza con China) y Occidente?

–Es difícil ver dónde caerán las cenizas… y esto a su vez podría no resultar una metáfora. Hasta ahora China lo está tomando con calma, y es probable que siga adelante con su extenso programa de integración económica de buena parte del mundo dentro de su sistema global en expansión, que incorporó hace pocas semanas a Argentina a su Iniciativa de la Franja y la Ruta, mientras observa cómo los rivales se destruyen unos a otros.

Como hemos visto antes, la confrontación es una sentencia de muerte para las especies, sin vencedores. Estamos en un punto crucial de la historia. No puede negarse. No puede pasarse, ignorarse.

