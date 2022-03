L

as sanciones económico-financieras impuestas a Rusia por Estados Unidos y sus serviciales gobiernos europeos tienen fecha de caducidad, y de corto plazo, pues ya se escuchan las crecientes quejas en el viejo continente ante la incapacidad de sortear el efecto búmeran provocado por muchas de esas penalidades, al tiempo que la siempre cínica ad-ministración estadunidense, cariñosamente , y con un ramo de rosas, toca la puerta de su odiada Venezuela para que sea tan amable de remplazar el abasto de petróleo ruso a cambio de aliviarle los castigos (entre ellos la exportación de crudo) que el propio solicitante aplicó a esa nación sudamericana.

Pasó en otras tandas de sanciones que los buenos (todos ellos colonialistas, expansionistas y guerreristas) aplican a los malos : mucha alharaca para que a fin de cuentas no tengan con qué sostener sus propias decisiones, pues ellas dañan a sus propias economías y ciudadanos. Por ejemplo, tras cometer todo tipo de tropelías en contra de Venezuela, ahora Joe Biden sopesa la posibilidad de aliviar las sanciones para que ese país pueda comenzar a producir más petróleo y venderlo en el mercado internacional (léase a los gringos), según difundió la cadena CNN. ¡Qué generoso!, pero a cambio Nicolás Maduro deberá distanciarse de Rusia.

Pero el caso venezolano no es el único. Ahí está el temeroso canciller alemán, Olaf Scholz, reconociendo que las importaciones petroleras provenientes de Rusia son esenciales para la vida diaria de los ciudadanos europeos , de tal forma que el suministro de energía en Europa para la producción de calor, movilidad, electricidad e industria no puede garantizarse de otra manera en este momento . Su declaración se registra en medio de alzas históricas en los precios de gas, electricidad, carbón y petróleo.