Futbolistas exitosas como Desirée Monsiváis, Charlyn Corral, Stephany Mayor, Cristina Ferral, Adriana Iturbide, Rebeca Bernal, Bianca Sierra, Liliana Mercado, Cecilia Santiago, Samara Alcalá, entre muchas otras, cuentan con una licenciatura, incluso Cintia Monreal, ex portera del Atlético de San Luis, tiene un doctorado en ingeniería mecánica.

Mencionó que esta camada de futbolistas está demostrando que tienen una mentalidad ganadora, capaz de derribar cualquier obs-táculo, pues se mantienen en una lucha constante por alcanzar sus metas, tanto en lo deportivo como en lo profesional, y no se dan por vencidas ante las diferentes adversidades, son todo un ejemplo a seguir .

La otrora mediocampista subrayó que en la actualidad, lo ideal es que las jugadoras continúen con sus estudios para poder defenderse más adelante, pues la carrera de futbolista en realidad es muy corta. Sólo ellas saben cuánto ganan y si pueden vivir de este deporte o no, y no tanto a futuro, sino en el presente, por eso me parece muy bien que se sigan preparando, es lo que finalmente les dará una mejor calidad de vida .

Por su parte, Samara Alcalá, jugadora del Puebla, con estudios en fisioterapia, reconoció que su gran sueño era ser futbolista profesional, y ahora que lo soy me doy cuenta de que de esto no viviré, por eso sigo preparándome, debemos tener un plan para cuando esto se termine .