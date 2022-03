Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 8 de marzo de 2022, p. 5

Madrid. Apenas uno por ciento de las obras programadas por orquestas sinfónicas españolas son de autoría femenina: 26 piezas seleccionadas de mujeres frente a las mil 864 de hombres, según la segunda edición del estudio de las asociaciones Clásicas y Modernas y Mujeres en la Música, junto con la Fundación SGAE, titulado ¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica? Composición. Dirección. Solistas, en el que se analiza el papel de la mujer dentro de esta disciplina.

Esperábamos que el dato fuera bajo, pero en ningún caso tan bajo, y, sobre todo, que no hubiera cambiado con el estudio de la temporada anterior , reconoció la coordinadora del estudio, Pilar Pastor.

El estudio toma como referencia los conciertos ofrecidos por las orquestas españolas en la temporada 2018-2019. La muestra recoge los conciertos de abono de cada agrupación, excluyendo los ciclos específicos, y analizó 23 orquestas, 643 conciertos, 1890 obras, 305 compositores y compositoras, 154 directores y directoras y 215 solistas.

Entre sus conclusiones, destaca que 8 por ciento de los directores de orquesta son mujeres, alcanzando la cifra de 13 directoras frente a 141 directores, mientras en el resto de campos culturales la dirección de mujeres alcanza casi 30 por ciento. Estas 13 directoras han dirigido en total 5 por ciento de los conciertos programados (32 conciertos en total de 643 analizados). Frente al estudio anterior, la dirección de conciertos por mujeres ha subido un punto y el número de directoras se ha incrementado tres.

¿Por qué no hay directoras en la programación? Se aprecia que las mujeres no están en los conservatorios, no se estudia su obra ni sus biografías; además, tampoco están en los colegios, no están en el canon; han sido excluidas , explicó Pastor.

Por otro lado, el trabajo apunta que el 23 por ciento de los conciertos de solistas fueron interpretados por una mujer. Las féminas solistas representan sólo 28 por ciento del total de todos los intérpretes.

En cuanto a los instrumentos, en arpa y viola son mayoría ellas (100 por ciento y 60 por ciento de los intérpretes, respectivamente) y en flauta (40 por ciento, cifra que podría considerarse igualitaria). Si bien, la suma de conciertos con estos tres instrumentos representa 3 por ciento de todos los conciertos de solistas. Además, hay 13 instrumentos que no cuentan con ninguna mujer intérprete.

Paisaje esperanzador