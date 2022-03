A

demás de exhibir el espec­táculo de striptease humanista y la hipocresía de Estados Unidos como líder del Occidente colectivo , la invasión militar rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022 abre una nueva era geopolítica de signo incierto, que parece dibujar un nuevo orden tripolar (EU, China y Rusia) dividido en dos bloques: EU/OTAN/UE y el eje euroasiático (China/Rusia).

El ruido mediático y la descomunal guerra de propaganda y operaciones sicológicas ( pysop) de Washington y sus vasallos (Zbigniew Brzezinski dixit) de Europa contra Rusia y Vladimir Putin, no logra difuminar la disputa entre un puñado de potencias capitalistas, sus monopolios industriales, financieros, tecnológicos y sus mafias criminales por el reparto de territorios, mercados y materias primas. Con China aguardando expectante su desenlace.

En el marco de una guerra proxy (subsidiaria) que engloba a distintos actores o bandos armados del conflicto interno ucranio (incluidos el ejército, milicianos de distintos signo, paramilitares de extrema derecha, neonazis y mercenarios) como parte de una rivalidad entre potencias y actores externos (los plutócratas del complejo militar-industrial-financiero-mediático de EU; los mandos de la OTAN; Gran Bretaña, la City y la industria armamentista; los tomadores de decisiones de la Unión Europea [Alemania y Francia]; Rusia y los magnates que rodean al Krem­lin) en un territorio de gran importancia geoestratégica y geopolítica, el ejercicio de poder duro de Putin es una imagen espejada de lo que Washington y sus aliados atlantistas han hecho en diferentes partes del mundo en las últimas décadas.

Durante meses, Putin insistió diplomáticamente ante Biden y la OTAN un estatus neutral para Ucrania no diferente al que tienen Finlandia, Suecia, Irlanda, Austria, Suiza, Bosnia y Serbia (que no forman parte de la alianza atlántica). Su línea roja era Ucrania fuera de la OTAN y sin armas nucleares (igual que John F. Kennedy cuando la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, en 1962). Y que se cumpliera el Acuerdo de Minsk. Si no, neutralizaría la amenaza en sus propios términos. No estaba blofeando. Y cuando el presidente ucranio, Volodymir Zelensky, solicitó en la Conferencia de Seguridad de Munich el rearme nuclear de su país, Putin volteó el constructo estadunidense de la Responsabilidad para Proteger (R2P) a fin de frenar el genocidio de la población de habla rusa por fuerzas neonazis ( desrusificación ) en Donbás y ordenó el ataque a la infraestructura militar de Ucrania.