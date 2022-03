Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Lunes 7 de marzo de 2022, p. 17

Desde su llegada como coordinador regional de los servidores de la nación en la alcaldía Azcapotzalco, Carlos Alejandro López Evangelista supuestamente habría promovido un ambiente de hostigamiento en contra de los trabajadores que él considera ajenos a su grupo de confianza, al tiempo que asignó tareas y nombramientos no oficiales a algunas de las personas más cercanas a él, aun cuando muchas de ellas en un principio no estaban contratadas como servidoras públicas, en un caso que ya analizan la Secretaría de Bienestar y la Presidencia de la República.

Trabajadores de ese programa en la mencionada localidad denunciaron lo anterior, y afirmaron que además de la usurpación de funciones , ha habido un trato de-sigual para los integrantes de este equipo de trabajo y actos de amedrentamiento hacia quienes manifiestan su inconformidad.

Cargos extraoficiales

En entrevista con La Jornada, en la que solicitaron el anonimato por temor a sufrir represalias, los denunciantes explicaron que López Evangelista fue presentado como nuevo titular de los servidores en Azcapotzalco el 3 de enero de este año, luego de lo cual una de sus primeras acciones fue anunciar que habría subcoordinadores para cada programa social de la Secretaría de Bienestar.

Según los inconformes, la figura citada no sólo no existe en el organigrama de ese equipo de trabajo, sino que además muchas de las personas que recibieron esa designación extraoficial ya comenzaron a tomarse atribuciones de mando que no les correspondían, ni siquiera estaban dados de alta en ese momento como servidores públicos.

De acuerdo con los denunciantes, algunos de los servidores que estuvieron involucrados fueron Abigail Vázquez (coordinadora de la Pensión para Personas con Discapacidad), Laura Díaz (Programa Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras), Lina Cuahquentzi (Pensión para Adultos Mayores) y Manuel Palacios (Jornadas de vacunación).