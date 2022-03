En entrevista con La Jornada, Yuri Jiménez Nájera y Pilar Miguez Fernández, profesores investigadores de la UPN-Ajusco, destacaron que con la implementación de políticas neoliberales en materia educativa, se impactó el quehacer de las universidades, pues estas medidas se tradujeron en el deterioro de la vida académica y laboral de la UPN. No sólo se reducen plazas, sino que cuando hay contrataciones quedan en manos de los cuerpos directivos de las distintas unidades y no de un proceso transparente de selección .

Según el Sistema Integrado de Información de la Educación Superior, entre 2014 y 2019 el número de académicos de la UPN adscritos al Sistema Nacional de Investigadores se incrementó en 36.7 por ciento, al pasar de 87 a 119 profesores reconocidos por su excelencia académica.

Pese a ello, afirma Miguez Fernández, se mantiene un manejo de plazas discrecional por parte de las administraciones de muchas unidades académicas, lo que impacta la calidad de la labor educativa y de investigación, por eso es tan importante avanzar en un nuevo modelo de autonomía que garantice procesos de ingreso y promoción con base en evaluación de pares y no por un uso discrecional de las plazas .