En este último caso, resaltó el funcionario, se trató de 134 hectáreas que la comunidad indígena de San Miguel Jaltocan aceptó ceder a cambio de la titulación y regularización de sus tierras (600 hectáreas en total), las cuales formaron parte de un conflicto legal por más de 40 años.

Por otro lado, Lomelí indicó que en los terrenos que fueron expropiados se debió utilizar dicha figura no porque los dueños no quisieran vender, sino porque no tenían los documentos para acreditar su propiedad o había algún otro impedimento legal para la compra-venta. En estos casos, la operación se hizo de común acuerdo y la mayoría ya cobró la indemnización.