Lunes 7 de marzo de 2022, p. 9

Becky Bios es sobreviviente de intento de feminicidio. Tiene 39 años, es bióloga y sicóloga de profesión e imparte clases en una escuela privada. En 2015 permaneció en coma dos semanas en un hospital luego de que su ex pareja la golpeó tras decirle que ya no quería vivir con él. Las agresiones le ocasionaron colapso pulmonar, ruptura de vesícula y un paro respiratorio. Debido a las lesiones estuvo un año en rehabilitación para caminar de nuevo. Pero no sólo eso, a casi siete años del ataque tiene secuelas físicas, emocionales, entre ellas problemas intestinales, no escucha bien y se le olvidan las cosas.

Tras sufrir el intento de feminicidio, Becky cambió su identidad por cuestiones de seguridad; actualmente ofrece pláticas a sus alumnos sobre violencia, charlas que se extendieron a redes sociales, entre ellas YouTube. Además creó y administra con activistas páginas de Facebook y Tiktok para alertar y asesorar a otras mujeres que han sido violentadas por hombres o están pasando por esta misma situación. Incluso entre sus logros está haber identificado a tres feminicidas. También brinda asesoría jurídica o acompañamiento sicológico sin fines de lucro.