El ex secretario de Gobernación advirtió que los cambios implementados en la ley por las autoridades anteriores a la actual administración, reconocieron, descaradamente, excedentes (a los privados), y tenemos una sangría permanente de miles de millones de pesos. No pueden tener excedentes porque se establece que toda la energía al 100 por ciento tienen que entregársela a la CFE, porque de otra forma estarían haciendo servicio público .

Desde 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las sociedades de autoconsumo no tenían por qué vender electricidad, y que los generadores independientes no podían tener excedentes y que debían entregar la electricidad al 100 por ciento a la CFE, recordó.

Esas dos figuras “son ilegales y toda la oligarquía nacional, las grandes empresas, las grandes comercializadoras, las grandes industrias, que se llaman los grandes consumidores, están alojados en estas 110 sociedades de autoconsumo y ¿qué es lo que hacen?, no pagan transmisión, no pagan nada, no pagan impuestos.

Tenemos un sistema eléctrico que ha venido operando como un sistema de competencias, y con este mecanismo se bajan las tarifas en donde no hay competencia y, segundo, donde la oligarquía nacional no paga .

Ese sistema fue “impuesto por los intereses extranjeros, y su compinche el ex presidente de la República (Enrique Peña Nieto), que es algo impresentable, que han venido a transformar el sistema eléctrico, ha habido grandes inversiones para que haya energía eléctrica.