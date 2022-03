Sheinbaum reiteró: Que no se nos olvide nunca lo que se ha logrado en tres años, qué viva Andrés Manuel López Obrador . Adujo que debido a los cambios se han generado ataques por quienes perdieron privilegios y la campaña de calumnias va a seguir , aunque consideró que no detendrán el movimiento y que los precandidatos de Morena a las gubernaturas que se definirán este año –y que estuvieron en el templete principal– se llevarán el triunfo.

La mandataria capitalina –una de la que levantó más aplausos durante el acto morenista, así como gritos de presidenta, presidenta – sostuvo que en poco más de tres años, se fomenta la democracia participativa, el respeto a los derechos humanos, a la diversidad, se defiende la libertad de expresión y de manifestación, y no se reprime . Los cambios representan un modelo de hacer un gobierno distinto, cercano al pueblo, sin parafernalias, sin lujos, sin frivolidades .

Ponderó que ya no gobierna más el poder de unos cuantos, beneficiados con negocios al amparo del poder público, y ya no se les destinan recursos públicos. En cambio, dijo, se pone al frente el interés de las mayorías y sobre todo de los que menos tienen. Ése es el fondo, ése es el presidente Andrés Manuel López Obrador: consecuente, consciente, valiente, que nunca se ha rendido y, por ello, nunca jamás nos rendiremos a su lado. ¡Qué viva el presidente Andrés Manuel López Obrador!

En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, apuntó que la reunión de los ediles es muestra de que el Presidente no está solo , tras lo cual los alcaldes lo siguieron en la arenga y exclamaron: No estás solo, no estás solo .

En estos momentos de definición, añadió el secretario, que no le quede a nadie ni la menor duda: tenemos Presidente de sobra, tenemos al mejor Presidente .

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien comenzó su participación convocando a un aplauso generalizado para el titular del Ejecutivo federal, reprochó la cuasi unanimidad con la que los medios critican al tabasqueño.

El ex titular de Seguridad los exhortó a no permanecer ajenos al escándalo de esos medios y voceros conservadores y su campaña mediática insólita, sin parangón en la historia, en contra del presidente López Obrador. No aceptemos ni permitamos que se le injurie, calumnie ni ofenda impunemente .

Con los triunfos morenistas, el partido guinda pasó de gobernar 495 municipios que ganó tras los comicios de 2018, a 629 actualmente, recalcó el dirigente nacional del partido, Mario Delgado.

El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el director general del IMSS, Zoé Robledo, entre otros, también defendieron la propuesta legislativa y las acciones del gobierno federal en materia de seguridad, salud y energía.