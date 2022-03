Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 7 de marzo de 2022, p. 3

Chisinau. Estados Unidos está trabajando activamente en un acuerdo con Polonia para enviar a Ucrania aviones de guerra, afirmó ayer el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, quien añadió que hay informes muy creíbles sobre crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania.

Es imposible hablar de un calendario, pero puedo decir que estamos analizando esto de manera muy, muy activa , declaró Blinken a la prensa durante una visita a Moldavia, que ha recibido una oleada de refugiados de Ucrania y teme que también podría estar bajo amenaza de Moscú.

Según medios polacos, Polonia podría entregar sus aviones de combate MIG-29, de fabricación soviética y que los pilotos ucranios conocen bien, y a cambio el ejército polaco recibiría cazas F-16 por parte de Estados Unidos.

Blinken y otros dirigentes occidentales negaron a principios de semana la posibilidad de que un país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) entregara aviones de guerra a Ucrania.

Sin embargo ayer, el secretario de Estado reconoció que contemplaban esta opción. Analizamos ahora activamente el asunto del envío de aviones por parte de Polonia a Ucrania y cómo podríamos compensarlo , añadió.

Estas declaraciones tienen lugar el día después de una reunión entre Blinken y su homólogo ucranio, Dmytro Kuleba, en la frontera entre Polonia y Ucrania.

Kuleba insistió en ese encuentro en la entrega de cazas y sistemas de defensa aérea, además de criticar la negativa de la OTAN de establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania.

Según Blinken, la administración Biden está comprometida en un diálogo muy activo con dirigentes ucranios (...) para cualquier evaluación de sus necesidades . Pero el ejecutivo polaco se muestra reticente a la propuesta estadunidense de proporcionar sus aviones de guerra a Ucrania.

Polonia no enviará sus aviones militares a Ucrania y tampoco autorizará la utilización de sus aeropuertos. Aportamos una ayuda significativa en muchos otros aspectos , dijo en Twitter la oficina del primer ministro polaco.

Washington anunció la semana pasada el envío de 350 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania, la más importante en la historia de Estados Unidos.

Por otra parte, Blinken, juzgó ayer como muy creíbles los informes que dan cuenta de crímenes de guerra cometidos por Rusia durante su invasión de Ucrania, en una entrevista con el programa State of the Union, de la cadena CNN, al asegurar que Estados Unidos examinaba estas informaciones.

Blinken consideró que la guerra podría durar algún tiempo , pero que el presidente ruso, Vladimir Putin, estaba condenado a perderla .

Ganar una batalla no es ganar la guerra. Tomar una ciudad no significa que él (Putin) tomará los corazones y el alma del pueblo ucranio , manifestó. El pueblo ucranio no se dejará anexar y gobernar por Vladimir Putin o Rusia , indicó.

En tanto, el líder de la Comisión Europea, Charles Michel, declaró que cerrar el espacio aéreo de Ucrania podría desatar una guerra mundial, al descartar una vez más la exigencia del presidente ucranio Volodymyr Zelensky, quien ha pedido reiteradamente a la OTAN imponer una zona de prohibición de vuelos sobre Ucrania para tratar de frenar el ataque ruso.