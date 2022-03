U

crania significa tierra allá por el quinto carajo o, si se prefiere, tierra fronteriza , refiere el investigador Fernando Illescas. Tribus eslavas que se constituyeron como República Socialista de Ucrania en 1921. Es que era algo lejano para el Moscú de antes. Hoy está tan cerca como a 5 minutos si se sube uno en un misil de la OTAN ahí instalado y eso es lo que, con razón, no tolera Putin.

Un día, el secretario de defensa ruso le dijo a Nikita Kruschev, desde un cerro junto al mar Negro, que esas lucecitas que veía al otro lado es donde estaban los misiles nucleares de Estados Unidos. Su respuesta fue poner misiles en Cuba, y aquella crisis de 1962 debería haber dejado alguna enseñanza, pero los yanquis son de lento aprendizaje, así que luego de haberles ganado la carrera de armas, obligaron a la URSS a desmembrarse en 1990-1991, si bien con acuerdos de que la OTAN no creciera hacia el este (1).