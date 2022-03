E

stos días nos damos cuenta de las penurias económicas que pudieron evitarse a las familias mexicanas. Cada vez que subía el petróleo en los mercados internacionales aumentaban gasolinas y diésel en México, al tiempo que el alza contaminaba todo, comenzando por alimentos y medicinas. Con eso que la gasolina se importa de Estados Unidos y la producción de Pemex es insuficiente, parecía imposible impedirlo. ¿Imposible? La invasión rusa a Ucrania ha colocado el petróleo en más de 100 dólares el barril. En California, Estados Unidos, un litro de gasolina regular cuesta 30 pesos (más de cinco dólares el galón), en México gira en torno de 22 pesos. La diferencia se debe a que el SAT no está cobrando el impuesto IEPS a la gasolina Magna (5 pesos 49 centavos por litro).

La Premium y el diésel también están subsidiados, inclusive los dueños de las gasolineras están recibiendo un estímulo fiscal. De ese modo el gobierno de la 4T logra que se cumpla el compromiso del presidente López Obrador de mantener el precio de los combustibles debajo de la inflación. ¿Alguien está en desacuerdo? Sí, hay analistas que opinan que los subsidios no son sanos para las finanzas públicas. Preferirían un gasolinazo, como ha habido muchos en la historia. Felipe Calderón asestó a los consumidores más de 60, y no se diga el de fin de año de Peña Nieto. No se sabe cuántos recursos empleará el gobierno actual porque tampoco conocemos cuándo se normalizara el mercado petrolero; ¿60, 80, 100 mil millones de pesos? Muy bien utilizados (es nuestro dinero). Se evitarán muchas penurias a las familias porque la inflación se paga en la caja del tianguis o el supermercado. El presidente Joe Biden también vive días de preocupación y no sólo por Vladimir Putin, sino por el disparo inflacionario. Sólo que está aplicando una receta neoliberal: anuncia que liberará más petróleo de la reserva estratégica para que la competencia se encargue de regular el mercado.

Otra vez Bonilla

Todavía no libra claramente la acusación que antes de ser asesinada hizo en su contra la periodista tijuanense Lourdes Maldonado, cuando le estalla otra bomba en las manos al ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez. Se trata de un presunto fraude relacionado con un contrato que le asignó a la empresa Next Energy para construir y operar una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali. Varios ex funcionarios de su administración están bajo investigación. Asumieron facultades que le competen al gobierno federal. De acuerdo con la nueva gobernadora, Marina del Pilar Ávila, la Comisión Reguladora de Energía negó el permiso de operación a la planta.