En redes sociales circularon imágenes de algunos elementos policiacos que no intervinieron en la gresca, y de personas que corrían en busca de refugio para no ser alcanzadas por la turba.

El funcionario no precisó por qué la policía estatal no intervino oportunamente y destacó que en breve presentará un informe al respecto. Contreras Álvarez expuso que la corporación estuvo antes, durante y después de los incidentes en el coso deportivo.

Antes de que se marchara de la conferencia de prensa ofrecida en el Palacio de La Corregidora –sede del Poder Ejecutivo de la entidad–, Kuri González se refirió a los presuntos responsables como criminales y advirtió que se usará la tecnología disponible a fin de identificar a cada uno de los participantes en la agresión para que no vuelvan a poner un pie en el estadio y reciban sanciones sin contemplaciones . Afirmó que los sucesos del sábado anterior no quedarán impunes.

Me quiero dirigir a ti, criminal. No me importa en dónde estés, en dónde hayas nacido o en dónde te estés escondiendo. Voy a dar contigo. Lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el país. Lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad; pusiste en riesgo a las familias que quieren disfrutar de un evento deportivo. Voy a dar contigo. No mereces estar en las calles queretanas y no vas a estar más. Tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y de tu violencia , advirtió.

La secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, insistió ante las especulaciones en redes sociales que hasta este domingo no había personas fallecidas. Manifestó que servidores públicos a su cargo están analizando si los heridos mostrados en videos coinciden con los lesionados reportados como graves, y rastrearon en hospitales privados a posibles lastimados.

También presentó la fotografía de una persona a quien identificó como Esteban, de 20 años de edad y quien sufrió traumatismo craneoencefálico. En redes sociales circularon imágenes de él y se especuló que había fallecido en el estadio, pero está vivo.

Sobre los tres pacientes graves, aseguró que presentan buena evolución ; uno de ellos fue intubado pero se le retiraron las cánulas posteriormente. Acotó que entre los lesionados hay 16 personas procedentes de Jalisco y un bombero de Querétaro, también con traumatismo craneoencefálico.

Las autoridades ofrecieron el número telefónico 442 101 52 05 para quien tenga información que ayude a esclarecer lo que aconteció en la sede mundialista.